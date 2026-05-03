Wut im Bauch! Lok Leipzig will Wilton-Rot "nicht akzeptieren"

Leipzig - Er war der erste Spieler von Lok Leipzig , der nach dem Abpfiff am Samstag wütend und wortlos in die Kabine verschwand. Lukas Wilton (30) war nach seiner Roten Karte in der zweiten Minute beim 1:3 gegen Preussen Berlin zu Recht angefressen. Der Verein versucht nun, seine drohende Strafe abzumildern.

Bereits in der zweiten Minute gegen den BFC Preussen Berlin musste Lok Leipzigs Lukas Wilton (30) vom Platz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Natürlich werden wir gegen diese Rote Karte Einspruch einlegen, weil sie mal de facto keine ist", kündigte Sportchef Toni Wachsmuth (39) beim "MDR" bereits an.

"Wir haben aktuell keinen Innenverteidiger und deswegen werden wir eine Sperre von Lukas nicht einfach so akzeptieren können. Wenn man sich die Bilder anschaut und das ohne Emotion bewertet, dann ist das eine Fehlentscheidung. Dann gehört es auch dazu, das einzugestehen und den Spieler nicht auch noch doppelt zu bestrafen. Ein Spiel zu entscheiden, ist schon schlimm genug. Da muss man jetzt nicht auch noch die nächsten Spiele mit reinziehen", so Wachsmuth weiter.

In der Theorie müsste Wilton jetzt die letzten beiden Regionalliga-Partien von der Tribüne aus beobachten. Fatal, wenn man bedenkt, wie verletzungsgebeutelt Blau-Gelb schon jetzt ist.

Bis Sonntag zum Auswärtsspiel in Greifswald ist jetzt aber noch etwas Zeit. Möglich, dass ein paar Akteure wieder zurück in den Kader kommen. Unter anderem Dorian Cevis (24), der gegen den BFC Preussen noch gesperrt war, darf wieder spielen.

Wachsmuth: "Wir werden mit viel Wut im Bauch dahin fahren. Wir wollen uns dort 90 Minuten zerreißen und das Spiel gewinnen. Es braucht jetzt die 'Jetzt-erst-recht-Mentalität' von uns."