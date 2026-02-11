0:6 und 1:5 - und wieso soll RB Leipzig plötzlich gegen die Bayern gewinnen?
Leipzig/München - 0:6 und 1:5 in dieser Saison, seit fast drei Jahren sieglos und überhaupt erst drei von 24 Duellen gewonnen: Wer am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Viertelfinale auf einen Sieg von RB Leipzig beim FC Bayern München wettet, darf auf eine hohe Quote hoffen. Doch die Sachsen haben dennoch Hoffnung.
"Ich habe nicht das Gefühl, dass man meine Mannschaft aufrichten muss", sagte Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz. Während das 0:6 zum Ligaauftakt ein kompletter Systemabsturz gewesen ist, könne man aus dem 1:5 Mitte Januar "viele positive Elemente mitnehmen. Wir haben da über 80 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht", so der Coach.
Damals war RB durch Romulo (24) in Führung gegangen, hatte vor der Halbzeit noch mehrere Hochkaräter für einen höheren Halbzeitvorsprung.
Nach dem Seitenwechsel, besonders in den letzten Spielminuten schlug der Rekordmeister aber wieder gnadenlos zu. Aber: "Das Spiel hat Anhaltspunkte gegeben, dass wir den Bayern wehtun können."
Fakt sei, "dass wir in München noch besser spielen müssen", so Werner. Besonders die hohe Fehlerquote im eigenen Ballbesitz müsse sich minimieren. Und man könne nichts verlieren, nur gewinnen, da ohnehin jeder auf das Team von Vincent Kompany (39) wettet.
5000 Fans reisen mit nach München
Der FC Bayern dürfte zusätzlich motiviert sein, stand er doch letztmalig 2020 im Berliner Pokalfinale, gewann dort 4:2 gegen Leverkusen. Anschließend folgte teils blamables Ausscheiden gegen Teams wie Kiel oder Saarbrücken.
5000 Fans wollen die Leipziger in der Allianz Arena unterstützen und im besten Fall mit einem Sieg und dem Halbfinal-Ticket zurück nach Hause fahren. Oder die nächste Schmach verdauen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa