Torhüter-Trio bleibt bei RB Leipzig! Gulacsi geht in sein zwölftes Jahr

Leipzig - Drei auf einen Streich! RB Leipzig hat am Montagabend die Verlängerung mit seinen drei Profi-Torhütern bekannt gegeben.

Haben ihre Verträge verlängert (v.l.n.r.): Leopold Zingerle (31), Peter Gulacsi (35) und Maarten Vandevoordt (23). Rechts Torwarttrainer Frederik Gößling (48). © RB Leipzig

Sowohl Peter Gulacsi (35, bis 2027) als auch Maarten Vandevoordt (23, bis 2030) und Leopold Zingerle (31, bis 2028) bleiben also an Bord.

"Wir freuen uns sehr, mit unseren drei Torhütern frühzeitig verlängert zu haben", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). "Mit Pete, Maarten und Leo haben wir extrem viel Qualität auf der Position und sicherlich eines der stärksten Trios der Bundesliga beisammen."

Gulacsi wird damit in seine zwölfte RB-Saison gehen, dafür aber offenbar Gehaltseinbußen hinnehmen und auch seine Stammposition an Vandevoordt verlieren.

Der 35-Jährige freut sich trotzdem auf mindestens eine weitere Saison. "Der Klub und die Stadt sind meine zweite Heimat und Familie, daher war es für mich keine Frage, dass ich hier gern verlängern möchte."