1,90 Meter groß, 21 Jahre jung, Nationalspieler: Holt RB Leipzig IHN zurück in die Bundesliga?

Neben Szoboszlai (r.) ist auch Dani Olmo (25, l.) potenzieller Abgangskandidat. © Picture Point/Gabor Krieg

Dani Olmo (25), der im Falle einer Ablehnung seiner Vertragsverlängerung in diesem Sommer gehen müsste, befinde sich mit den RB-Verantwortlichen "noch in Gesprächen", wie er am Sky-Mikrofon sagte. "Ihr werdet es in den nächsten Wochen erfahren."

Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, auch in der kommenden Saison im RB-Trikot zu stecken, antwortete er ausweichend: "Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ihr werdet es rechtzeitig erfahren."

Ebenfalls unklar ist, ob Dominik Szoboszlai (22) dem Pokalfinalisten den Rücken kehrt. Nach dem 3:1-Sieg beim FC Bayern verlangte er - angesprochen auf seinen Verbleib - die "nächste Frage".

Newcastle United, das in der Saison 2023/24 erstmals nach 21 Jahren wieder in der Königsklasse kicken wird, soll nach Sky-Informationen sehr interessiert an einer Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers sein, der für eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro gehen kann.



"Alle Spieler werden irgendwann mal irgendwo gehandelt und irgendwo ins Gespräch gebracht. Spieler kokettierten auch ein Stück weit. Es gibt keinen, der interessiert ist momentan", zeigte sich Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49) gelassen.

Linksverteidiger Marcel Halstenberg (31) hingegen soll laut Bild-Bericht von Hannover 96 umworben werden. Der Zweitligist müsste allerdings eine Ablöse zahlen, da der neunfache Nationalspieler noch bis 2024 an Leipzig gebunden ist. Eigentlich will Klub-Boss Martin Kind (79) Hannovers Etat für die kommende Saison kürzen.