Absolut irre! RB Leipzig gibt Drei-Tore-Vorsprung beim Letzten aus der Hand

Bochum - Gezwungenermaßen musste RB Leipzig am Samstag ohne echten Stürmer beim Tabellenletzten VfL Bochum antreten. Doch das schien die Sachsen im ersten Durchgang keinesfalls zu stören. Doch was in der zweiten Hälfte passierte, ist schwer zu erklären. Am Ende stand es 3:3 (0:3).