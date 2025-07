RB Leipzig schießt französischen Erstligisten ab - Neuzugang mit Traumtor!

Villingen-Schwenningen - Nach drei Tagen Trainingslager trat die Mannschaft von RB Leipzig am Samstagnachmittag zum zweiten Testspiel der Vorbereitung in der Villinger MS-Technologie-Arena gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an. 7:0 (5:0) am Ende das klare Ergebnis für die Sachsen. Die Erkenntnisse: offensiv teils wow, defensiv teils mau.