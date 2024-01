Angriff aus Italien: Muss sich RB Leipzig jetzt Sorgen um Sesko machen?

Leipzig - Zum Jahreswechsel war die Ausgangslage in der Bundesliga noch gut. Nach zwei Heimniederlagen am Stück sind die Sorgenfalten bei RB Leipzig aber plötzlich größer geworden. Auf einen Nebenkriegsschauplatz können die Sachsen jetzt sehr gut verzichten.

Der Stürmer soll langfristig Olivier Giroud (37) beerben, der inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist. Dafür wären die "Rossoneri" sogar bereit, 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Scjröder (48) plant in diesem Winter mit keinen weiteren Transfers. © Picture Point / Roger Petzsche

Laut "Sky" besitzt Sesko wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Ohne diese hätte er angeblich nicht bei den Roten Bullen unterschreiben wollen.

Der Betrag liegt aber noch zehn Millionen Euro über dem, was Mailand bietet. Zudem verschwendet Leipzig aktuell auch gar keinen Gedanken daran, den Slowenen abzugeben.

Sesko soll in den nächsten Jahren immer weiter aufgebaut werden und mehr und mehr Startelfeinsätze bekommen. Am Samstag bei der 2:3-Pleite gegen Bayer 04 Leverkusen stand er ebenfalls von Beginn an auf dem Rasen.

Rose schätzt Sesko sehr. Das Vertrauen konnte der Angreifer in dieser Saison immerhin schon mit drei Treffern zurückzahlen.

Langfristig sollen es aber noch viel mehr im Trikot der Rasenballer werden. Deshalb scheint ein Abgang im Sommer sehr unwahrscheinlich.