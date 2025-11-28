Auch wenn Gladbach "Nein" sagt: Fußspitzen-Entscheidung rettet RB Leipzig

Gladbach - Schwierige Nummer am Freitagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig ! Kein Team hatte den Sieg wirklich verdient, weshalb das 0:0 am Ende das gerechte Ergebnis war. Dennoch mussten die Fohlen zwei Mal einen Rückschlag einstecken. Zunächst wurde ein Treffer wegen hauchdünnem Abseits zurückgenommen, später ein Elfmeter.

Hier zeigen die Fans von Borussia Mönchengladbach recht eindeutig, was sie von den geplanten Beschlüssen auf der Innenministerkonferenz halten. © Ulrich Hufnagel/dpa

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel, ohne sich zu Beginn Chancen herauszuspielen. RB setzte auf schnelle Umschaltaktionen - die entscheidenden Pässe kamen aber noch nicht an.

So war es eine eher zähe Anfangsphase, während es im Stadion aufgrund des Innenministerkonferenz-Protests gespenstisch still blieb.

Nach etwa zwölf Minuten wurden die Mannschaften etwas aktiver - und die Fans auch!

Die Fohlen machten das in der Abwehr aber stark. Leipzig tat sich richtig schwer vor den Kasten zu kommen. Ein Großteil der Partie fand daher im Mittelfeld statt, Highlights waren eher Mangelware.

Man musste konkret von einem Geduldsspiel sprechen, bei dem es schon früh so schien, als würde die Mannschaft, die als Erstes ein Tor machte, die Partie gewinnen. Dafür bräuchte es aber auch Abschlüsse. Mehr als Conrad Harders Distanzschuss in der 36. Minute, der knapp rechts vorbei ging, war aber nicht drin.

Kurz darauf ging es auch schon in die Kabinen.