Wird immer billiger: Macht dieser RB-Leipzig-Star den Abflug?

Leipzig - Im Moment gehört Castello Lukeba (22) zum absoluten Stammpersonal bei RB Leipzig . Zuletzt beim 2:0 gegen Werder Bremen ließ ihn Trainer Ole Werner (37) genau wie Willi Orban (33) von Beginn an von der Leine. Möglicherweise müssen die Sachsen im kommenden Jahr aber umstellen.

Castello Lukeba (22) ist offenbar bereit für den nächsten Schritt. Verlässt er im kommenden Sommer RB Leipzig? © PICTURE POINT , Fotograf: Ralf Ibing

Wie "Sky" berichtet, beschäftigt sich der Franzose intensiv damit, den nächsten großen Schritt zu machen.

Sollte ein namhafter Klub - gerade aus der Premier League - anklopfen, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Lukeba einen Wechselwunsch bei den Rasenballern hinterlegt.

Wirklich viel könnten die Leipziger dann nicht machen, solange die geforderte Summe der Ausstiegsklausel bezahlt wird.

Bereits im Sommer hätte der U21-Nationalspieler Frankreichs für festgeschriebene 90 Millionen Euro gehen dürfen. Kein Klub zog jedoch die Option. Vielleicht auch, weil man weiß, dass der 22-Jährige jedes Jahr billiger wird?

Laut Bericht ist der Verteidiger im nächsten Jahr bereits für 80 Millionen Euro zu haben. Bis 2027 sinkt die Gesamtsumme sogar auf 65 Millionen Euro. Der Franzose hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2029. Lukeba wechselte im Sommer 2023 von Olympique Lyon zum Bundesligisten, kostete damals 30 Millionen Euro. Könnte also lukrativ werden für die Roten Bullen.

