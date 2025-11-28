RB Leipzigs "Top-Top-Team" will Gladbachs Superlauf stoppen

Gladbach - Ende Oktober musste sich Borussia Mönchengladbach 0:3 dem FC Bayern München geschlagen geben. Seitdem konnte der Klub, der katastrophal in die Saison gestartet ist, jedes Spiel gewinnen. Dementsprechend wird es vermutlich auch für RB Leipzig beim Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) schwer, den nächsten Dreier einzufahren.

Gladbachs Trainer Eugen Polanski (39) lobte den kommenden Gegner RB Leipzig. © Daniel Bockwoldt/dpa

Trotzdem hat man bei den Fohlen ziemlichen Respekt vor dem Tabellenzweiten der Bundesliga. Trainer Eugen Polanski (39) bezeichnete die Sachsen auf der Pressekonferenz gar als "Top-top-Team", gegen die man allerdings sehr gut austesten könnte, wo man in der Entwicklung wirklich steht.

Die letzten Gladbacher Duelle gingen vornehmlich gegen direkte Konkurrenten in der Tabelle. Nun hat man mit den Roten Bullen einen echten Gradmesser vor sich.

"Wir treffen auf eine Mannschaft, die ist einfach schwer zu schlagen. Man muss auf jeden Fall drauflegen gegen Leipzig", so Polanski, der seinen Gegner auch deshalb so stark sieht, weil er von der Bank adäquaten Ersatz bringen kann.

Und das muss RB-Coach Ole Werner (37) auch am Freitag machen. Stammstürmer Rolumo (23) fällt weiterhin aus, wird wahrscheinlich wieder von Conrad Harder (20) ersetzt. Zudem richtig weh tut für die Sachsen das Fehlen von Assan Ouedraogo (19), wo aber auch Xaver Schlager (28) schon bereitsteht, um in die Startelf zu rutschen.

"Freitagabend, Flutlichtspiel in Gladbach und eine außergewöhnliche Atmosphäre. Wir hatten eine kurze Woche und müssen das Bremen-Spiel schnellstmöglich hinter uns lassen und den vollen Fokus auf morgen richten. Wenn wir das schaffen, steht einem positiven Ergebnis wenig im Wege", so Werner auf der Pressekonferenz zielsicher.