Bei RB Leipzig hängengeblieben - und jetzt?

Im Training präsentiert sich Silva immer als Vollprofi. Das gefällt Trainer Marco Rose (47) natürlich sehr. © Picture Point / Roger Petzsche

An seiner Einstellung scheint zumindest jedenfalls nichts auszusetzen zu sein. Silva gilt als Musterprofi, der immer vollen Einsatz bringt.

Schon im Juli sprach der Angreifer nicht von einer erneuten Leihe, sondern wollte lieber bei RB durchstarten.

In einem Statement hieß es: "Ich freue mich darauf, wieder in Leipzig zu sein, und freue mich darauf, in dieser Saison in der Champions League anzugreifen. Ich fühle mich frisch und weiß, dass ich mit dieser Einstellung meine Ziele erreichen werde."

Das nötige Selbstvertrauen, was es braucht, um in der Situation nicht die Nerven zu verlieren, scheint also trotz der letzten Debakel-Jahre noch da zu sein. Gut so, denn seine Rolle als wahrscheinlicher Bankdrücker könnte ihm wohl viele Nerven abverlangen.