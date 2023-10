Pokal-Triple-Traum geplatzt! Wolfsburg wirft RB Leipzig raus!

Wolfsburg - Das Duell der Bundesligisten geht an den VfL Wolfsburg! Die Niedersachsen setzten sich am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 (1:0) gegen RB Leipzig durch und zerstörten somit den Traum der Sachsen, den Pott als erste Mannschaft überhaupt drei Mal in Folge zu gewinnen. Den Wölfen reichte in Überzahl eine routinierte Abwehrleistung und ein perfekt ausgespielter Angriff, um die Roten Bullen auszuhebeln.