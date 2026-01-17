Bloß keine zweite Blamage! Ist RB Leipzig bereit für den FC Bayern?

Leipzig - Topspielzeit in der Red Bull Arena! Der FC Bayern München ist zu Gast bei RB Leipzig ! Die Sachsen wollen am Samstagabend unbedingt eine zweite Blamage - das Hinspiel ging 0:6 aus - gegen den Rekordmeister in dieser Saison verhindern.

Im Hinspiel ließen die Bayern den Leipzigern keine Chance. Doch seitdem ist einige Zeit vergangen. Sind die Sachsen nun ebenbürtig? © Sven Hoppe/dpa

Dafür braucht es aber definitiv eine absolute Bestleistung.

"Wir werden leiden müssen, das sind die Phasen, die sich nicht gut anfühlen. Dennoch wird es wichtig sein, dass wir Fußball spielen, dass wir Räume finden und den Gegner dazu bringen, auch Momente zu erleben, die sich für ihn nicht gut anfühlen", sagte RB-Trainer Ole Werner im Vorfeld der Partie.

Anpfiff ist um 18.30 Uhr. TAG24 bleibt für Euch am Ball.