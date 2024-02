Brutalo-Klatscher knockt Spieler aus: RB Leipzig patzt auf Augsburger Acker

Augsburg - Heftiger Schlagabtausch zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig - im wahrsten Sinne des Wortes! Beim 2:2 (1:1) am Samstagnachmittag ging FCA-Keeper Finn Dahmen mit ultimativer Härte zur Sache und krachte heftigst in Mohamed Simakan hinein. Doch die Aktion blieb ohne schwere Folgen, weil Lois Openda den fälligen Elfmeter vergeigte und die Gäste dadurch mit einem enttäuschenden Remis abreisen mussten.

Auch beim Spiel FC Augsburg gegen RB Leipzig wurde gegen den geplanten Investoren-Einstieg protestiert. © Picture Point / Roger Petzsche

Im Vorfeld der Partie war bereits ausgiebig über den Rasen in Augsburg gesprochen worden, der aktuell definitiv nicht bundesligatauglich ist.

Beide Teams ließen sich davon aber nicht beirren. Leipzigs Xavi Simons tanzte trotzdem im ersten Durchgang so spielfreudig durch die gegnerischen Reihen, dass Kevin Mbabu sogar ins Taumeln geriet.

Ansonsten war zunächst nicht viel los. Die Gäste erarbeiteten sich lediglich zwei Chancen durch Dani Olmo (18.) und Xaver Schlager (31.), die Dahmen im FCA-Kasten stark parierte.

Als alles schon nach einem 0:0 zur Pause aussah, schlugen die Hausherren aus dem Nichts zu. Einen Schuss von Ruben Vargas klärte Peter Gulacsi unglücklich direkt vor die Füße von Phillip Tietz, der ansatzlos abzog und rechts unten in den Kasten traf (35.).

Die Sachsen ließen sich davon aber nicht beirren und kamen noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. Auf der linken Seite wurde David Raum viel zu viel Platz gelassen. Der Verteidiger flankte in den Strafraum wo Openda am höchsten sprang und per Kopf unhaltbar das 1:1 machte (39.).