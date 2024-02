RB Leipzig will trotz katastrophaler Bedingungen beim FC Augsburg "nicht rumflennen"

Obwohl Spieler wie Xavi Simons (20, Foto) auf dem Geläuf des FC Augsburg eingeschränkt sein könnten, möchte Trainer Marco Rose (47) kein "Rumgeflenne" hören. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Auch der Untergrund in der WWK Arena hat in den vergangenen Wochen nicht gerade positiv auf sich aufmerksam machen können. Nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern zuletzt bei den Fuggerstädtern schimpfte vor allen Dingen Leon Goretzka (29) über das Geläuf.

Der Mittelfeldstar: "Das kann bei den Witterungsbedingungen nicht sein. Wir wollen immer attraktiven Fußball sehen, aber hier ist das nicht möglich. Wenn man sich anguckt, worauf wir stehen, kann man das nicht Wiese nennen."

Der FCA weiß auch selbst, dass er aktuell nicht gerade den besten Rasen der Liga hat. Doch auch gegen RB wird es wohl eher holprig werden.

Deshalb sensibilisierte Trainer Marco Rose (47) seine Jungs unter der Woche schon einmal. Besonders Technikern wie Xavi Simons (20) könne der Ball durchaus öfter mal verspringen.

"Wir nehmen das an, wir wissen, was auf uns zukommt. Und dann muss das auch reichen! Vor allen Dingen nicht rumflennen, sich über den Rasen dann beschweren, wenn man weiß, was auf einen zukommt", so Rose am Freitag auf der Pressekonferenz.

Der Gegner hätte zudem mit den gleichen Bedingungen zu kämpfen.