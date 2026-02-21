BVB-Wahnsinn in Leipzig: RB verschenkt Führung in der Nachspielzeit

Leipzig - RB Leipzig hat das Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund im heimischen Rund nicht gewinnen können. Zum siebten Mal in dieser Saison verspielten die Sachsen eine Führung. Am Ende stand es 2:2 (2:0).

Alle Spieler waren direkt auf Betriebstemperatur. Folglich kam es auch zu der ein oder anderen Auseinandersetzung. © Jan Woitas/dpa

Dabei sah es im ersten Durchgang noch so gut aus für die Hausherren. Christoph Baumgartner traf zwei Mal aus der gleichen Position, nachdem der Ball flach in den Strafraum gebracht wurde.

Ein Eigentor nach Wiederanpfiff holte die Gäste aber zurück ins Spiel. Lange sah es trotzdem nach einem Sieg für die Roten Bullen aus, bis ausgerechnet Leipzigs Sommerflirt Fabio Silva in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:2 machte.

Schon von Beginn an ging es heiß her: Abtasten fand in der Anfangsphase nicht wirklich statt.

In der achten Minute wurde es dann zum ersten Mal gefährlich. Erst auf Seiten von RB, als Romulo abschloss aber Gregor Kobel genau richtig stand. Auf der anderen Seite stürmte im Gegenzug Maximilian Beier aufs Tor zu. Doch Maarten Vandevoordt konnte sich auch auszeichnen und parierte den Flachschuss.

Dann ging es über links Dortmund mal zu schnell. Yan Diomande setzte sich stark durch und gab in die Mitte zu Christoph Baumgartner, der nur noch einschieben brauchte (20.). Die Gastgeber blieben auch nach der Führung dran, waren jetzt gefühlt immer einen Tick schneller als der BVB. Immer wieder schafften es die Roten Bullen, gefährliche Flachpässe in den Strafraum zu schieben. Baumgartner hätte dadurch fast seinen zweiten Treffer gemacht, verpasste aber knapp rechts (28.) und kurz darauf links (37.).

Aller guten Dinge sind drei? Dachte sich auch Baumgartner, der in der 39. Minute einen weiteren Querpass von David Raum zum 2:0 über die Linie drückte.