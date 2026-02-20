Ex-RB-Leipzig-Star spricht über harte Zeit: "War am Ende des Projekts angelangt!"

Lens (Frankreich) - Nach sieben Jahren bei RB Leipzig war für Amadou Haidara (28) im Winter Schluss bei den Sachsen . Der Nationalspieler Malis wechselte zum französischen Erstligisten RC Lens. Dort läuft es bislang aber auch nicht so gut. Ein Abschied von den Roten Bullen war aber trotzdem unabdingbar.

Amadou Haidara (28, r.) hat noch nicht viel Einsatzzeit in Lens bekommen. Trotzdem war für ihn der Schritt weg von RB Leipzig richtig. © IMAGO / PsnewZ

Das unterstrich der 28-Jährige jetzt im Interview mit der "L’Équipe".

"In Leipzig gab es Titel zu gewinnen, die Champions League, und ich dachte mir: Warum gehen, wenn ich mich hier noch weiterentwickeln kann? Aber nach sieben Jahren und einer komplizierten Situation war ich am Ende des Projekts angelangt. Ich habe die Chance in Lens genutzt, um zu zeigen, was ich wert bin", so Haidara, der bei seinem letzten Spiel für die Sachsen, beim 1:3 auswärts gegen Union Berlin nur auf der Bank saß und sich somit nur nach der Partie von den Fans in der Kurve verabschieden konnte.

Sich zu beweisen, ist allerdings bislang schwer. Seine Bilanz in Lens seit seinem Wechsel: nur zwölf Minuten in der Liga und eine volle Halbzeit im Pokal. Zudem stand er zweimal im Kader, ohne eingesetzt zu werden.

Noch bleibt der Mittelfeldmann aber gelassen. Haidara: "Ich wusste schon vor meiner Unterschrift, dass es mit Adri, Mamad und Bula sehr gut funktioniert. Ich lerne von ihnen. Ich bin hier, um ihnen zu helfen und ihnen zu sagen, dass man, auch wenn es heute gut läuft, immer konzentriert bleiben muss, denn man weiß nie, was morgen passieren kann. Ich war die ganze Zeit Stammspieler und habe jetzt sechs Monate lang nicht gespielt."