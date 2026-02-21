RB Leipzig gegen den BVB ist auch ein Kampf der Stürmer-Stars!

Leipzig - Top-Spiel in der Red Bull Arena! Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) empfängt RB Leipzig Borussia Dortmund. Für die Sachsen wäre ein Sieg immens wichtig, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verpassen. Es wird wohl besonders auf die Offensive ankommen.

Conrad Harder (20) gelangen erst zwei Tore für RB Leipzig. Dabei hätte der Däne schon deutlich mehr machen können. © Jan Woitas/dpa

Denn ein Hauptgrund dafür, dass die Rasenballer in den letzten Wochen so viele Punkte haben liegen lassen, ist die mangelnde Chancenverwertung.

Während Serhou Guirassy (29) aufseiten von Schwarz-Gelb quasi permanent trifft, stockt der Motor bei Conrad Harder (20) und Romulo (23).

Gerade der Däne ließ zuletzt ganz große Dinger liegen, hatte bei seinen Abschlüssen auch nicht immer das Glück auf seiner Seite.

Trotzdem ist Trainer Ole Werner (37) zuversichtlich. "Serhou Guirassy ist seit vielen Jahren ein Topstürmer in der Bundesliga. Unsere Stürmer spielen ihr erstes Jahr in Deutschland und sind deutlich jünger. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir Conrad Harder und Romulo auf das Niveau von Guirassy bekommen können", so der Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Werner ergänzte: "Saisonphasen, in denen man Pech vor dem Tor hat, gehören für einen Angreifer dazu. Das hat auch Guirassy dieses Jahr schon erlebt. Ich bin froh, dass wir unsere Angreifer haben. Sie haben mein vollstes Vertrauen. Wir werden noch viel Freude an den beiden haben."