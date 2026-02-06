Bye, bye RB Leipzig! Xaver Schlager macht Schluss mit den Bullen

Am Freitag teilte RB Leipzig mit, dass Xaver Schlager ab Sommer getrennte Wege gehen. (Archiv) © Picture Point / Gabor Krieg

"Nach mehreren offenen und wertschätzenden Gesprächen hat sich der Mittelfeldspieler dazu entschlossen, seinen zum 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und ein neues Kapitel aufzuschlagen", teilte der Verein am Freitag mit.

Der österreichische Nationalspieler war 2022 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig gewechselt und hatte seitdem 97 Spiele im Trikot der Roten Bullen bestritten. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete neunmal vor.

2023 gewann der 28-Jährige mit RB sowohl den DFB-Pokal als auch den Supercup.

"In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir gemeinsam Momente erlebt, die ich nie vergessen werde", sagte Schlager. "Ich fühle mich bei RB Leipzig und im Team total wohl. Daher weiß ich es wirklich zu schätzen, wie sich der Club und im Speziellen die sportliche Führung um mich bemüht haben."