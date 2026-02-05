RB Leipzigs neue Nummer 10 direkt in Angriffslaune: "Das muss jetzt der Trainer entscheiden!"
Leipzig - RB Leipzig hatte einen neuen Goalgetter! Brajan Gruda (21) war der Überraschungstransfer des Winters für die Sachsen und soll mit seinen Toren den Klub in der restlichen Rückrunde wieder auf Champions-League-Kurs bringen. Bei einer Medienrunde am Donnerstag ging der Offensivmann direkt in den Angriffsmodus.
"Ich denk, ich bin hundertprozentig fit, hab keine Beschwerden. Ich fühle mich top, habe gut trainiert. Das muss der Trainer jetzt entscheiden, ob ich von Anfang an spiele oder ob ich reinkomme, ich werd hundert Prozent geben", so die Ansage des 21-Jährigen.
Geht es nach dem Leihspieler von Brighton & Hove Albion am besten gleich schon am Sonntag beim Auswärtsspiel der Roten Bullen beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN). "Let's go fürs Wochenende", fügte der U21-Nationalspieler noch hinzu.
In Leipzig jedenfalls sei er sehr gut aufgenommen worden. Durch die Verletzung von Assan Ouedraogo (19) muss er sich vor allen Dingen mit Christoph Baumgartner (26) und Yan Diomande (19) um einen Kaderplatz duellieren. Gruda: "Mein Ziel ist es natürlich, der Mannschaft weiterzuhelfen. Wir wollen international spielen."
An zu wenig Selbstbewusstsein mangelt es dem 21-Jährigen jedenfalls nicht. Auch, wenn es in der Premier League seit seinem Wechsel 2024 nicht ganz so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Aber Gruda betont auch, dass er nichts bereut.
Seine Zeit in England habe ihm viel gebracht. Er musste lernen, allein klarzukommen, eine neue Sprache lernen, die er jetzt ganz gut beherrscht, wie er sagt. All diese Erfahrung soll ihm nun in Leipzig weiterhelfen.
RB Leipzigs Brajan Gruda glaubt an WM-Traum
Ein Grund vielleicht auch, warum der Torjäger so scharf auf RB Leipzig war, ist die Tatsache, dass er sich mit guten Leistungen ins Blickfeld von Julian Nagelsmann (38) schießen könnte. Womöglich wäre dann sogar noch ein WM-Ticket im Deutschland-Kader frei?
"Natürlich will ich zur WM mit. Dann muss aber auch die Leistung auf dem Platz stimmen. Mal sehen, was wird. Ich würde Lügen, wenn ich sage, dass ich da nicht hin will", so der Spieler.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche