Erster Auftritt von ehemaligem RB-Leipzig-Star nach 45 Minuten vorbei

Lens/Leipzig - Es war ein extrem leiser Abschied , den Amadou Haidara (28) bei RB Leipzig bekommen hat. Beim 1:3 auswärts gegen Union Berlin saß er immerhin noch auf der Bank, verabschiedete sich nach Abpfiff in der Kurve von den Fans. Inzwischen ist er bei seinem neuen Klub RC Lens angekommen.

Amadou Haidara (28) bei seinem ersten Auftritt am Mittwochabend für seinen neuen Klub RC Lens. © IMAGO / PsnewZ

Beim 4:2-Pokalerfolg am Mittwoch gegen Troyes durfte der Mittelfeldmann immerhin die komplette erste Halbzeit ran, bevor er nach dem Seitenwechsel gegen Landsmann Mamadou Sangaré (23) ausgetauscht wurde.

Nach der Auswechslung flutschte es dann auch deutlich besser für den Favoriten aus der Ligue 1. Aus dem 1:1-Pausenstand wurde eben noch der besagte Sieg - und damit der erste Erfolg für Haidara bei seinem neuen Verein.

Dass er nicht zuvor schon in der Liga zum Einsatz kam, hatte Gründe. Bis zum Viertelfinale verweilte der Mann aus der Zentrale noch mit Mali beim Afrika Cup. Dann war durch ein 0:1 gegen den späteren Gewinner Senegal Schluss.

Jetzt hat eine neue Zeit für den Nationalspieler angefangen. Bis 2029 hat er bei den Franzosen unterschrieben und soll dem aktuell Tabellenzweiten dabei helfen, den Einzug in die Champions League zu schaffen.

Mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Tabellendritten Marseille sieht das aktuell auch sehr gut aus.