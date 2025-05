Bye, bye RB Leipzig! Xavi hat sich schon für einen Wechsel entschieden

Xavi Simons (22) wird RB Leipzig mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen. © Carmen Jaspersen/dpa

Laut Transferexperte Fabrizio Romano (32) hat sich der Niederländer bereits entschieden, den Klub zu verlassen.

Der Goalgetter möchte auch in der nächsten Spielzeit in der Königsklasse kicken, sucht nun einen passenden Klub dafür.

Vor ein paar Tagen ging das Gerücht um, dass der FC Liverpool bereits bei den Sachsen vorgefühlt hat. Doch auch andere Vereine aus der Premier League sollen Interesse haben.

Spannend: Der FC Bayern München, der schon in den vergangenen Jahren ein Auge auf Xavi geworfen hatte, soll ebenfalls in der Beobachterrolle sein.

Knackpunkt wird wieder einmal das Geld sein. Leipzig überwies erst im Winter 50 Millionen Euro an Paris Saint-Germain, um Xavi fest an sich zu binden. Ein cleverer Deal, denn sonst wäre der damalige Leihspieler im Sommer einfach so gegangen. Jetzt hofft man bei den Rasenballern, dass man noch etwas Geld herausschlagen kann.

In den Vorstellungen der Roten Bullen hat der 22-Jährige ein Preisschild in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro. Fraglich aber, ob nach der schwachen Rückrunde jemand so viel Geld bezahlen wird.