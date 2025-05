RB Leipzig plant den XXL-Umbruch und hat schon neue Namen auf dem Zettel!

Leipzig - Nach der maximal unbefriedigenden Saison, die sogar noch mit dem kompletten Europa-Aus enden könnte, will RB Leipzig im Sommer große Veränderungen erzwingen. Noch vor dem letzten Spieltag am Samstag daheim gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) hat Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) alle Hände voll zu tun.

Laut Bericht soll weiterer frischer Wind her. Jérémy Jacquet (19) von Stade Rennes stehe weit oben auf der Wunschliste. Damit würde man die letzte Reihe deutlich mehr verjüngen.

Laut " Sky " kommt gerade das eingangs erwähnte Trio auf nicht viel Spielzeit in der Saison. Das liegt auch daran, weil keine wirkliche Weiterentwicklung mehr erwartet wird.

Benjamin Sesko (21) könnte RB Leipzig richtig viel Geld einbringen. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Aufgabe ist jedenfalls klar: Jung und hungrig soll der neue Kader werden. Viel zu oft waren die Auftritte der Sachsen blutleer in dieser Saison. Spieler wie David Raum (27) mussten die anderen Akteure regelrecht anheizen, um alles zu geben. Das soll laut Verein in Zukunft am besten gar nicht mehr nötig sein.

Trotz Königsklassen-Aus werden die Roten Bullen wohl dafür tief in die Tasche greifen können. Dank Transfereinnahmen von 450 Millionen Euro in den letzten Jahren ist der Klub nicht unbedingt auf zusätzliche Einnahmen angewiesen.

Trotzdem rechnet man intern wohl mit einem Abgang von Benjamin Sesko (21), der unter Umständen sogar 100 Millionen Euro einbringt.

Mit dem nötigen Kleingeld kann dann der neue Kader vervollständigt werden.