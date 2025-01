Champions-League-Platz in Gefahr: RB Leipzig hat Druck in Bochum!

RB Leipzigs Christoph Baumgartner (25) wird in Bochum in der Offensive wohl eine große Rolle spielen. © Robert Michael/dpa

Geht es nach RB-Trainer Marco Rose (48), würden die Roten Bullen dieses Mal gern etwas entspannter die drei Punkte mitnehmen. Doch alles deutet darauf hin, dass es sogar noch eine ganze Schippe schwerer werden könnte.

Nach den Platzverweisen von Lois Openda (24) und Benjamin Sesko (21) in Stuttgart sind die Rasenballer offensiv enorm dezimiert.

Durch das 1:0 unter der Woche gegen St. Pauli schöpften die Bochumer zudem neue Hoffnung im Abstiegskampf.

"Wir wissen alle, wie schwer es in Bochum sein kann. Die Mannschaft hat jetzt ein Spiel gewonnen, einen gewissen Aufwärtstrend. Sie glauben an den Klassenerhalt. Wichtig ist, dass wir an uns glauben und versuchen, wie in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause die Energie und Power auf den Platz zu bringen", sagte Rose auf der Pressekonferenz am Freitag, klammerte dabei aber die miserable zweite Halbzeit in Stuttgart aus.

Klar ist: Wird es kein Sieg für Leipzig, wird die Luft wieder dünner. Platz vier in der Tabelle ist inzwischen massiv in Gefahr.