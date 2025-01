RB Leipzigs Bochum-Aufstellung wird es so wohl nie wieder geben!

Leipzig - Merklich pampig reagierte RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Fragen zum Personal. Logisch, denn so wie der Trainer aufstellen muss, könnte das eine schwierige Nummer werden.