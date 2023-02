Schlager patzt, Gvardiol köpft: RB Leipzig zeigt Pep zwei Gesichter und ergattert Remis!

Xaver Schlager (r.) leitete den zwischenzeitlichen Rückstand mit seinem Fauxpas ein, die Kollegen merzten den Patzer allerdings wieder aus. © Jan Woitas/dpa

Die Hausherren begannen zwar eigentlich schwungvoll, aber auch die Skyblues deuteten schon in der Anfangsviertelstunde ihre enorme individuelle Klasse an und rissen den Ball schnell für längere Phasen an sich.

Doch die Messestädter standen zunächst kompakt und agierten diszipliniert, wodurch City die großen Spielanteile nicht in klare Torchancen ummünzen konnte - zumindest bis zur 27. Minute.

Dann leistete sich Xaver Schlager einen ungenauen Pass vor dem eigenen Sechzehner, der über Grealish und mithilfe eines geschickten Körpereinsatzes von Gündogan bei Mahrez landete. Der algerische Nationalkicker ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte trocken zur 1:0-Führung der Gäste ins rechte untere Eck.

In der Folge zeigte der unglückliche Rückstand seine Wirkung, die Roten Bullen kamen nun wesentlich schlechter in die Zweikämpfe und konnten sich kaum noch befreien.

Der nächste Nackenschlag lag in der Luft, bis zur Pause musste RBL-Keeper Janis Blaswich aber nicht mehr hinter sich greifen.