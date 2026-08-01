Da fehlten einige: Klare Wechsel-Signale bei RB Leipzigs XXL-Sieg

Leipzig - Bevor es am Samstagnachmittag ins Trainingslager nach Saalfelden in Österreich geht, stand für RB Leipzig am Vormittag noch ein XXL-Testspiel gegen den SC Verl auf dem Plan. Nach zwei Mal 60 Minuten setzte sich der Favorit aus Sachsen mit 4:0 (1:0) durch. Spannend wurde es dabei schon vor dem Anpfiff.

Da die WM-Fahrer um David Raum noch fehlten, bekamen Nachwuchskicker wie Samba Konaté bei RB Leipzig wieder eine Einsatzchance. © Picture Point / Sven Sonntag

Denn wie bereits vermutet, verzichtete der Bundesligist bewusst auf den Einsatz einiger Stars, die möglicherweise kurz vor einem Wechsel zu anderen Klubs stehen.

Keeper Peter Gulacsi schließt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dem FC Villarreal an. Leipzig will kein Risiko eingehen und stellte den Ungar gar nicht erst in den Kader.

Ebenso wie Yan Diomande, der offiziell wegen eines Infektes fehlte. Da der Ivorer aber mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird und möglicherweise der teuerste Transfer der Rasenballer aller Zeiten wird, wollte man wohl auch da auf Nummer sicher gehen.

Verteidiger Willi Orban hingegen fehlte wegen einer Rippenprellung. Sein Kaderausfall hat nichts mit dem möglichen Wechsel zu einem Saudi-Klub zu tun.

Dann wurde 11.30 Uhr angepfiffen. Die ersten 60 Minuten sind schnell erklärt, RB machte das Spiel, der Drittligist aus Verl hatte aber immer wieder gefährliche Vorstöße. Johan Bakayoko und Andrija Maksimović agierten am auffälligsten bei den Gastgebern. Das Tor zum 1:0 machte aber Lukas Klostermann kurz vor der Pause im Nachgang einer Ecke (60.+1).