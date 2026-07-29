Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Baggert RB Leipzig an diesem WM-Helden?

Leipzig - Jetzt kommt richtig Schwung in das Torwart-Thema! Péter Gulácsi (36) strebt nach elf Jahren bei RB Leipzig womöglich nach einer neuen Herausforderung . Die Sachsen brauchen daher vielleicht Ersatz. Beim Scouting ist man dabei offenbar auf einen alten Bekannten gestoßen.

Ørjan Nyland (35) lieferte bei der vergangenen WM richtig ab. Das hat auch RB Leipzig gesehen, das seinen Ex-Spieler womöglich zurückholt. © Tom Weller/dpa

Ørjan Nyland (35) war von 2022 bis 2023 bei den Rasenballern beschäftigt und wechselte danach ablösefrei zum FC Sevilla.

Seit dem Sommer ist der Schlussmann allerdings vereinslos. Das möchten die Roten Bullen jetzt offenbar ändern.

Laut "Sky" ist der 35-Jährige eine konkrete Option. Momentan wird mit dem Norweger verhandelt.

Nyland müsste sich im Wechselfall damit zufriedengeben, nur die Nummer zwei hinter Maarten Vandevoordt (24), der jahrelang auf seinen Stammplatz gewartet hat, zu werden.

Nicht ausgeschlossen, schaut man auf Nylands Alter. Allerdings hat sich der Keeper bei der vergangenen WM extrem ins Schaufenster geschossen. Unter anderem gegen Brasilien lieferte der Tormann einige Weltklasse-Paraden ab und sorgte auch damit für ein durchaus überraschendes Weiterkommen.

Das haben auch die Roten Bullen gesehen, die jetzt eben zugreifen wollen.