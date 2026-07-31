Überraschung bei Red Bull: ER übernimmt "Kloppos" Global-Stelle

Fuschl am See (Österreich) - Roger Schmidt (59) wird als Nachfolger von Jürgen Klopp (59) globaler Fußball-Chef von Red Bull.

Beerbt Kloppo als Head of Global Soccer bei Red Bull: Roger Schmidt (59, Foto). © FILIPE AMORIM/AFP

Zum 1. Oktober tritt der erfahrene Trainer sein Amt als Head of Global Soccer an, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach unterschrieb Schmidt einen langfristigen Vertrag und wird gemeinsam mit Florian Scholz, Head of Global Soccer Commercial, die sportliche und kommerzielle Zukunft von Red Bulls Fußball-Ökosystem weiter vorantreiben.

Nach der Weltmeisterschaft und der Trennung des Deutschen Fußball-Bundes von Bundestrainer Julian Nagelsmann (39) war der bisherige Red-Bull-Fußballchef Klopp vom Unternehmen freigegeben worden, damit dieser Nagelsmanns Nachfolger werden kann. Dass der Brausehersteller die Stelle so schnell wieder besetzt, kommt überraschend.

"Wir freuen uns sehr, Roger Schmidt wieder bei Red Bull begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner herausragenden Fußballkompetenz und seinem klaren Verständnis für unsere Philosophie ist er die richtige Person, um die sportliche Ausrichtung unseres globalen Fußball-Portfolios zu verantworten", sagte Red Bulls Sport-Boss Oliver Mintzlaff (50).

Und lobte: "Im Laufe seiner Karriere hat er sich einen hervorragenden Ruf für die Entwicklung junger Talente und deren erfolgreicher Förderung auf höchstem Niveau erarbeitet. Sein mutiger, intensiver Spielstil mit aggressivem Pressing und schnellem Offensivfußball passt hervorragend zu unserer Fußball-DNA."