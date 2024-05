Darum kann RB Leipzig gar nicht so offensiv um Olmo kämpfen

Leipzig - Dani Olmo (26) verlässt RB Leipzig - diese Befürchtung gab es in den vergangenen Jahren immer und immer wieder ! Große Klubs bekundeten offensiv ihr Interesse am spanischen Dribbler. Doch der Torjäger blieb ein Rasenballer. Wird es dieses Mal anders aussehen?

Doch auch Manchester United und der FC Liverpool hätten den Offensivmann wohl gern. Sein Jugendklub FC Barcelona sowieso. In der Hauptstadt Kataloniens ist Olmo aktuell übrigens mit Freundin Laura "Abla" Schmitt (26) auch im Liebes-Urlaub.

Olmo muss man nicht mehr sagen, was er an RB hat. Der Verein gab ihn trotz zahlreicher Verletzungen nie auf. Im Team ist er hervorragend integriert. Der Spanier fühlt sich wohl.

Fakt ist: RB bereitet sich definitiv auf einen Abgang von Olmo vor. Über mögliche Alternativen haben Trainer Marco Rose (47) und seine Scouts definitiv schon gesprochen. Die Hoffnung ist aber groß, dass der Spanier vielleicht doch bleiben könnte.

Immerhin möchte der Verein in diesem Jahr die Truppe größtenteils zusammenhalten, um in der nächsten Saison mit einem eingespielten Team vielleicht sogar ganz oben angreifen zu können. Doch bei Olmo stehen die Chancen auf einen Verbleib möglicherweise nicht ganz so hoch.