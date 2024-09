Darum machte RB Leipzigs Xavi bei der 4:0-Gala den Schnuller-Jubel!

Leipzig - Es war ein nahezu perfekter Samstagnachmittag für RB Leipzig ! Beim 4:0 gegen den FC Augsburg holte sich das Team genügend Selbstvertrauen für das schwere Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Juventus Turin (21 Uhr/DAZN). Und einer hatte ganz besonders Grund zur Freude.

Da Xavi gleichzeitig zum Schnuller-Gruß seine gewohnte Telefon-Pose machte, die sich immer an seine Verwandtschaft richtet, liegt der Verdacht sehr nahe.

Im Falle Xavis ist es aber wohl Bruder Faustino, der Vater geworden ist. In einem Instagram-Post schreibt der Leipziger " WelcomeG ". Unter dem Eintrag wird ihm zum Onkel sein gratuliert.

Der zuletzt etwas außer Form geratene Xavi Simons (21) machte nach gutem Spiel in der 57. Minute selbst einen Treffer und zelebrierte sein Tor mit einem außergewöhnlichen Jubel.

Befreiungsschlag! Das Ende der Torflaute zelebrierte Benjamin Sesko (21) am Samstag ganz besonders. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Abseits der Familienfreuden ist RB natürlich aber auch sehr glücklich über den Sieg. Nach zuletzt zwei Remis und einer Pleite waren die drei Punkte enorm wichtig.

Trainer Marco Rose (48): "Das war eine gute Leistung meiner Jungs über 90 Minuten. Wir freuen uns über den Sieg, der uns nach einer etwas ungemütlicheren Woche wieder Selbstvertrauen gibt. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel am Mittwoch gegen Juve."

Benjamin Sesko (21), der die ersten beiden Treffer markierte, legte nach: "Es fühlt sich fantastisch an, dass wir gewonnen haben. Vor allem für die Stimmung in der Kabine vor den nächsten Spielen. Jeder hat heute unglaublich gespielt. Wir hatten ein bisschen Druck vor dem Spiel, ich habe das in etwas Positives verwandelt."

Durch das Unentschieden zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (1:1) sind die Sachsen auf Rang Zwei vorgerutscht. Nur Eintracht Frankfurt könnte mit einem Sieg bei Holstein Kiel am Sonntag noch vorbeiziehen.