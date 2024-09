Was ist nur mit RB Leipzigs Xavi los? "Er ist nicht zufrieden!"

Leipzig - Er steht sinnbildlich für die offensive Krise , in der sich RB Leipzig aktuell befindet. Xavi Simons (21) kommt in dieser Saison noch gar nicht richtig in die Spur. Und weil es beim Spielmacher, auf dem seit dem Abgang von Dani Olmo (26) noch größerer Druck lastet, nicht klappt, sind auch seine Vorderleute nicht auf dem besten Level.

Bei Xavi Simons (21), der in der letzten Saison noch alle überzeugt hat, läuft es aktuell nicht. Prompt schießt RB Leipzig keine Tore mehr. © Picture Point / Roger Petzsche

"Offensiv läuft es zurzeit nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir kreieren zu wenig Chancen", monierte Trainer Marco Rose (48) unter der Woche.

Bei den sonst so treffsicheren Benjamin Sesko (21) und Lois Openda (24) kommen gar nicht so viel Bälle an wie sonst.

Sind die Roten Bullen zu leicht ausrechenbar geworden? Klar ist, dass sich etwas ändern muss. Am besten schon am Samstagnachmittag beim Spiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).

Eine Hilfe wäre in jedem Fall, wenn Xavi einen Sahnetag erwischt. Denn: "Auch er ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen zuletzt. Aber es ist immer so bei ihm – auch wenn er eine Phase hat, wo alles klappt, ist er sehr akribisch und will im Training an Kleinigkeiten arbeiten. Weil er nie zufrieden ist, immer noch besser werden und gewinnen will. Das zeichnet ihn aus", beschreibt Keeper Peter Gulacsi (34) seinen Teamkollegen im Interview mit der "Bild".

Der Ungar sagt aber auch: "Es kommt jetzt nicht nur auf ihn an, wir haben sehr viele gute Spieler. Und wir kommen da gemeinsam raus."