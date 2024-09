28.09.2024 17:21 753 Knoten geplatzt! RB Leipzig schießt den FC Augsburg hemmungslos nach Hause

Am Samstagnachmittag war der FC Augsburg bei RB Leipzig in der Bundesliga zu Gast. Am Ende stand es 4:0.

Von Michi Heymann

Leipzig - Schluss mit der Offensivkrise! RB Leipzigs Stürmer haben am Samstagnachmittag beim Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg eindrucksvoll gezeigt, dass sie doch noch treffen können. 4:0 (2:0) der Endstand am Ende, der durchaus hätte noch höher ausfallen können. Benjamin Sesko mit dem Doppelpack! Bereits nach 15 Minuten führte RB Leipzig 2:0 gegen den FC Augsburg. © PICTURE POINT / S. Sonntag Schon vor Anpfiff war klar: Nach den letzten beiden 0:0 in der Liga wollten die Rasenballer vor allen Dingen in der Offensive zulegen. Und das gelang! Nach Hackenvorlage von Lois Openda setzte Benjamin Sesko aus gut 20 Metern ansatzlos an und traf links unten zum 1:0 (11.). Keine vier Minuten später dann der nächste Treffer. Nach Flanke von David Raum von der linken Seite stieg erneut der Slowene am höchsten und nickte per Kopf zum 2:0 ein. RB Leipzig Dieser RB-Leipzig-Star hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben Schon da war klar: Das könnte ein richtig schlimmer Nachmittag für den FCA werden. Besonders, weil die Gäste die Chance zum Anschluss liegen ließen. Nach einem Foul im Strafraum durch Lutsharel Geertruida gab es Elfmeter für Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw setzte an, schoss nach unten links. Doch Peter Gulacsi erahnte die Ecke und parierte (27.). Bei den Gästen passierte dann offensiv nichts mehr. Allerdings war der anfängliche Druck der Roten Bullen dann ebenfalls weg. Bis auf eine Großchance von Openda, der frei an Keeper Nediljko Labrovic scheiterte, gab es nicht viel zu sehen. Viel mehr schlichen sich bekannte Schludrigkeiten der letzten Partien ein. Comeback des FCA möglich? RB Leipzig trifft gegen den FC Augsburg direkt nach Wiederanpfiff Jubel auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Lois Openda (r.) legte das 3:0 nach. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die recht klare Antwort darauf gab es direkt nach Wiederanpfiff. Nicht mal eine Minute war im zweiten Durchgang gespielt, da stellten die Sachsen auf 3:0. Im richtigen Moment passte Xavi Simons auf Openda, der dieses Mal vor dem Schlussmann cool blieb und rechts unten einschob (46.). Spätestens jetzt hatte RB Blut geleckt und erarbeitete sich Chance um Chance. Und natürlich musste dann auch noch der kriselnde Xavi ein Tor machen - und wie! Sesko verpasste die Kugel in der Mitte nach Flanke, doch rechts nahm ihn der Niederländer direkt und krachte ihn volley ins Netz. Der hätte auch übers Stadion gehen können (57.). RB Leipzig Verantwortliche fassungslos: Dieser Absturz eines RB-Leipzig-Stars ist kaum zu erklären Danach trudelte die Partie mehr oder weniger aus. Die Rasenballer wollten im Hinblick auf die Königsklassen-Partie am Mittwoch gegen Juventus Turin nicht mehr viel riskieren. Augsburg wusste, dass es geschlagen war, stellte sich aber nicht hinten rein, sondern spielte weiter mit. Am Ende passierte nicht mehr viel. Und ein hochverdientes 4:0 stand auf der Anzeigetafel. Die Sachsen hatten auch nach vier Toren noch nicht genug. © PICTURE POINT / S. Sonntag Auch nach dem vierten Treffer hatte die RB-Offensive noch nicht genug. © Jan Woitas/dpa Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen FC Augsburg 5. Spieltag RB Leipzig - FC Augsburg 4:0 (2:0) RB Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Orbán, Lukeba (84. Bitshiabu), Raum (75. Henrichs) - Haidara (75. Vermeeren), Seiwald - Sesko (84. Poulsen), Nusa (65. Baumgartner), Xavi - Openda FC Augsburg: Labrovic - M. Bauer, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck (58. Matsima) - Marius Wolf (68. Koudossou), Onyeka, Jakic, Giannoulis - Rexhbecaj (68. F. Jensen), Vargas (58. Mounié) - Tietz (78. Kabadayi) Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Zuschauer: 44.407 Tore: 1:0 Sesko (11.), 2:0 Sesko (15.), 3:0 Openda (46.), 4:0 Xavi (57.) Gelbe Karten: Seiwald (1) / Onyeka (2), Matsima (1) Besondere Vorkommnisse: Gulácsi (RB Leipzig) hält Foulelfmeter von Gouweleeuw (FC Augsburg) (27.) Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 4 16:3 12 2 RB Leipzig 5 8:2 11 3 Borussia Dortmund 5 11:9 10 4 Bayer 04 Leverkusen 4 13:9 9 5 1. FC Heidenheim 5 10:7 9 6 Eintracht Frankfurt 4 7:4 9 7 SC Freiburg 5 8:7 9 8 VfB Stuttgart 5 14:10 8 9 1. FC Union Berlin 5 4:3 8 10 Borussia Mönchengladbach 5 6:8 6 11 1. FSV Mainz 05 5 8:10 5 12 SV Werder Bremen 4 4:8 5 13 VfL Wolfsburg 5 10:11 4 14 FC St. Pauli 5 4:6 4 15 FC Augsburg 5 7:14 4 16 TSG 1899 Hoffenheim 4 6:11 3 17 VfL Bochum 1848 5 5:11 1 18 Holstein Kiel 4 5:13 1 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

