"Das hat ihm wohl sehr viel bedeutet!" Wurde mit RB Leipzigs Timo Werner falsch umgegangen?

Leipzig - Brustlöser, Befreiungsschlag oder "Win-win-Situation", wie es RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) ausdrückte: Dass Timo Werner (27) am Samstag beim 1:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach endlich wieder getroffen hat, kann für die Sachsen eigentlich nur Vorteile bedeuten.

Ein mehr als verhaltener Jubel nach dem 1:0 für RB Leipzig von Stürmer Timo Werner (27). © Picture Point / Roger Petzsche

Seit April war dem Stürmer kein Pflichtspieltreffer gelungen. Die Folge: Rose setzte ihn auf die Bank. Der deutsche Nationalspieler musste hilflos dabei zusehen, wie seine Offensivkollegen Xavi (20) und Lois Openda (23) die Gegner schwindlig spielten.

Durch seinen Treffer, der aus spitzem Winkel sicherlich nicht leicht im Kasten unterzubringen war, machte sich Werner nun zum Matchwinner.

Sehr wahrscheinlich, dass ihm sein Coach am Mittwoch beim DFB-Pokalspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr/Sky und ARD) wieder eine Startelfchance gibt. Natürlich auch, um vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern München etwas zu rotieren. Alles also wieder gut beim 27-Jährigen? Wer weiß.

Schaut man sich den Treffer am Samstag noch einmal etwas genauer an, fallen besonders im Nachgang einige Besonderheiten auf.

Direkt nach dem Tor blickte Werner zur Bank, danach jubelte der Stürmer sehr verhalten, senkte seinen Kopf nach unten und hielt seine Hände halbhoch in der Luft. Ein Zeichen, dass vielleicht seine Kritiker lieber ruhig bleiben sollten?