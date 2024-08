David gegen Goliath im Pokal! Essen würde "99 von 100 Spielen gegen RB Leipzig verlieren", aber ...

Leipzig/Essen - Nach den Siegen 2022 und 2023 war für RB Leipzig in der vergangenen Saison bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals Schluss. Das soll sich nun wieder ändern. Erste Hürde: Rot-Weiss Essen, also David gegen Goliath. Aber es gibt da ja so ein Sprichwort, das die Mannen von Christoph Dabrowski (46) zum Leben erwecken wollen.