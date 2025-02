Kurz vor Transferschluss: RB Leipzig hat doch noch einen neuen Spieler gefunden!

So richtig gelang dem 19-Jährigen der Durchbruch aber nicht. Lediglich zehn Einsätze für Aston Villa in dieser Saison, darunter auch beim 3:2 über RB Leipzig in der Champions League, stehen auf dem Konto des Verteidigers. Zu wenig.

Doch noch ist der Deal nicht in Sack und Tüten. Schon am Sonntag soll der Abwehrmann in Leipzig den Medizincheck absolvieren. Dass das aber noch kein sicheres Ding ist, machte kürzlich erst der geplatzte Transfer von Noah Okafor (24) klar. Im Gegensatz zum Schweizer reist Nedeljkovic aber ohne Verletzung an.

Bleibt für die Rasenballer zu hoffen, dass alles gut geht. Denn viel Zeit für Alternativen wäre nicht mehr. Am Montag ist Deadline Day. Um 20 Uhr ist Schluss mit Wintertransfers.