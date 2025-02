Wechsel steht kurz bevor: Wird RB Leipzigs Silva bei diesem Bundesligisten endlich glücklich?

Hatte bei RB Leipzig zuletzt nicht viel zu lachen: Andre Silva (29). © Picture Point / Roger Petzsche

Wie bereits berichtet, fanden schon am Samstag Gespräche zwischen beiden Klubs statt. Laut "Sky" haben sich RB und die Bremer inzwischen weitestgehend geeinigt. Der 29-Jährige soll wohl noch am Sonntag an der Weser seinen Medizincheck machen.

Der Portugiese soll bis zum Saisonende in den Norden verliehen werden. Eine Kaufoption soll es nicht geben.

Spannend: Die Sachsen müssten den Stürmer aber im kommenden Sommer loswerden, wenn sie noch Geld mit ihm machen wollen. Silvas Arbeitspapier endet 2026.

Möglich also, dass der Angreifer, der in Leipzig nie wirklich glücklich wurde, vor allen Dingen wieder ins Schaufenster gestellt werden soll. In Bremen könnte er wieder die Spielpraxis bekommen, die ihm bei den Roten Bullen verwehrt bleibt.

Dass der Deal aber überhaupt klappt, ist auch den Rasenballern zu verdanken. Denn der Knackpunkt ist Silvas üppiges Gehalt (sieben Millionen Euro jährlich). Trotz Leihe nach Bremen würde RB weiterhin einen Teil davon übernehmen, weil sich die Werderaner den Transfer schlicht und ergreifend nicht leisten könnten.