Der Druck ist eindeutig gestiegen: "Diese Phase liegt mittlerweile hinter RB Leipzig!"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48, r.) und sein Team müssen offenbar jetzt deutlich mehr liefern als noch in den bisherigen Jahren. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn neben dem FC Bayern München sind die Rasenballer als einziges Team in der bisherigen Saison ungeschlagen. Klar, die beiden Remis gegen Union Berlin und St. Pauli waren ärgerlich. Doch nach dem 4:0 gegen den FC Augsburg herrschte eigentlich Sonnenschein.

Seit dem Mintzlaff-Interview im "Kicker" ist daran aber nicht zu denken. In den Jahren formulierten die Roten Bullen als Saisonziel immer den vierten Platz und die Qualifikation für die Champions League.

Das schien sich eigentlich auch nicht geändert zu haben, bis uns der 49-Jährige jetzt eines Besseren belehrte.

"Wir haben es in unserer jungen Vereinsgeschichte bereits geschafft, ins Halbfinale der Europa League und ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Daher ist es auch unser Anspruch, die Gruppenphase zu überstehen und in die K.-o.-Runde einzuziehen. Nur am Wettbewerb teilzunehmen, diese Phase liegt mittlerweile hinter RB Leipzig", so Mintzlaff.

Der Anspruch ist also heimlich gestiegen. Solche Fehltritte wie bei den beiden 0:0 sind "viel zu wenig". Denn: "Wenn du ganz oben angreifen willst, dann musst du solche Spiele gegen nicklige und sehr kompakt verteidigende Gegner auch gewinnen."