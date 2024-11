Frust nach RB Leipzigs nächster Pleite: "Der Schiri steht daneben!"

Mailand/Leipzig - Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh. Das zählt für RB Leipzig bereits seit Anfang November und setzte sich so auch am Dienstag bei Inter Mailand (0:1) fort. Maßgeblichen Anteil an der Pleite hatte eine Schiedsrichterentscheidung, über die im Anschluss diskutiert wurde.