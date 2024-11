Mailand zu stark: Offensiv maues RB Leipzig nicht wiederzuerkennen

Mailand - Keine überraschende Niederlage von RB Leipzig, das muss man aktuell wohl so sagen. Die Sachsen mussten sich am Dienstagabend in der Champions League bei der bärenstarken Mannschaft von Inter Mailand am Ende mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Trotz des knappen Ergebnisses gab es eigentlich nie Hoffnung auf einen Punktgewinn.