"Ein Rückschlag": RB Leipzig muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Antonio Nusa (19) wird RB Leipzig wohl bis Ende März fehlen. © Picture Point/Roger Petzsche

Der 19 Jahre alte Norweger erlitt im Spiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag eine Knieverletzung und wird "voraussichtlich bis Ende März fehlen", teilte RB am Mittwoch nach einer Untersuchung am Vortag mit. Die Verletzung werde konservativ behandelt.

"Für uns ist seine Verletzung natürlich ein Rückschlag, er hat bislang eine starke erste Saison für RB gespielt. Wir werden alles dafür tun, die derzeitigen Ausfälle als Gruppe zu kompensieren", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (40).

Neben Nusa fallen derzeit Xaver Schlager (27, Knie), Benjamin Henrichs (27, Achillessehne) und Assan Ouédraogo (18, Oberschenkel) länger aus, zuletzt fehlte auch Yussuf Poulsen (30) wegen muskulären Problemen.