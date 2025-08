Wechsel-Sesko sieht RB Leipzigs Fünf-Minuten-Pleite von der Tribüne aus

Leipzig - Lange Zeit sah es nach einem knappen Sieg für RB Leipzig im Testspiel am Samstagnachmittag gegen Atalanta Bergamo aus. Doch in den letzten fünf regulären Spielminuten gaben die Sachsen vor den Augen des wechselwilligen Benjamin Sesko (22) noch eine 1:0-Führung aus der Hand und verloren letztlich mit 1:2 . Für die Rasenballer aber kein Weltuntergang.

Bevor es wieder um wichtige Spiele geht, hat RB nun noch eine Generalprobe vor sich. Am kommenden Samstag (18 Uhr) tritt der Bundesligist beim französischen Erstligist RC Lens an. Dort soll es dann auch einen Sieg fürs Selbstvertrauen geben. Ob dann Sesko wieder eine Option wäre, wenn ein mögliche Deal noch nicht über die Bühne gegangen ist, bleibt fraglich.

Neuzugang Johan Bakayoko (22) konnte das Ergebnis am Samstag jedenfalls schon ganz gut einordnen: "Man sieht, dass wir ein gutes Team sind und in zwei Wochen werden wir bereit sein. Am wichtigsten ist es, dass wir Kondition aufbauen und uns an das System gewöhnen, dass der Trainer einführen will."