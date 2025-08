Openda-Volley reicht bei RB Leipzigs Test vor halbleeren Rängen nicht

Leipzig - Drittes Testspiel der Vorbereitung, erste Pleite! Bei der Saisoneröffnung am Samstagnachmittag in der Red Bull Arena legten die Spieler von RB Leipzig nur in der ersten Halbzeit einen guten Auftritt hin und verloren gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo vor recht mageren 20.087 Zuschauern 1:2 (1:0).