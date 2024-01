Eklat im Netz: Sind die Zuschauerzahlen von RB Leipzig nur Fake?

Leipzig/Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt siegt zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Aufstieg der Roten Bullen bei RB Leipzig . Neben dem denkbar knappen 1:0 (1:0)-Erfolg stand im Netz aber vor allem das Geschehen abseits des Rasens im Fokus.

Leipzigs Lois Openda (23, 2.v.r.) warf alles rein, um die erste Heimniederlage der RB-Geschichte gegen Frankfurt zu verhindern. Frankfurts Tuta (24, l.) und Kevin Trapp (33, M.) hatten jedoch etwas dagegen. © Jan Woitas/dpa

Und so waren es weder die strittige Strafraumszene in der 61. Spielminute, in der Eintracht-Verteidiger Robin Koch (27) den Leipziger Offensivwirbler Lois Openda (23) vermeintlich umrannte oder die fast unglaublichen 15 ungenutzten Eckbälle zu Gunsten der Gastgeber, die im Fokus der Netz-Diskussion standen.

Denn ein X-Account mit dem polemischen Namen "WareZuschauer" machte da ein ganz anderes thematisches Fass auf. Dem Urheber zufolge sei die offizielle Zuschauerzahl von 45.867 Fußball-Fanatikern auf den Rängen der Red Bull Arena (entspricht einer Auslastung von etwa 97,5 Prozent) nämlich schlichtweg erstunken und erlogen gewesen.

Doch damit nicht genug: Obendrein lieferte der Betreiber des Accounts eine vermeintlich wahre Zuschauerzahl - und die belief sich auf gerade mal etwas mehr als die Hälfte des offiziell verkündeten Fan-Aufkommens. Unterstreichend hierzu fügte er noch drei Screenshots der TV-Übertragung des Pay-TV-Senders Sky an und legte vor allem einen Fokus auf die Tribüne der Heim-Fans.

Diese wies durchaus eine Vielzahl an nicht zu übersehenden Lücken auf, die vor allem durch das knallige Rot der Sitzschalen ins Auge stach. Doch was ist denn nun Fakt? Ist wirklich alles Fake bei RB Leipzigs Zuschauerzahlen?