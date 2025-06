Elf Neuzugänge: RB-Leipzig-Frauen starten mit großem Umbruch in die neue Saison

Leipzig - Während die Fußballer von RB Leipzig noch einige Tage Zeit haben, bis ihr neuer Trainer Ole Werner (37) sie zum Trainingsauftakt bittet, sind die Fußballerinnen schon wieder voll in der Vorbereitung für ihre dritte Spielzeit in der Bundesliga .

Alles in Kürze

In der vergangenen Saison landeten die Leipzigerinnen in der Tabelle auf Platz 8. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Cheftrainer Jonas Stephan (33) begrüßte zum Trainingsauftakt elf Neuzugänge am neuen Standort in der Sportschule "Egidius Braun" in Abtnaundorf im Leipziger Nordosten. Im Beisein von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) und dem sportlichen Leiter Sebastian Schuppan (38) wurde viel Wert auf Ballbesitzphasen gelegt.

"Wir haben uns sehr gefreut, die bekannten Gesichter wiederzusehen - auf der anderen Seite natürlich auch, die neue Energie unserer Neuzugänge zu spüren", sagte der 33-Jährige nach den ersten 90 Minuten.

In den ersten zwei Wochen wird das Training in einzelnen Einheiten absolviert, ab der kommenden Woche kommen nach und nach Doppeleinheiten hinzu.

Leipzig war in der vergangenen Spielzeit eine der drei laufstärksten Mannschaften in der Liga. Nun will Stephan das neue Team dahin bringen, "eine der sprintstärksten Mannschaften zu werden".