Entscheidung gefallen? Dieser Keeper verlässt wohl RB Leipzig im Sommer!

Leipzig - "Das wird über den Sommer hinaus nicht klappen." So hat RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (48) zuletzt die Situation auf der Torwartposition beschrieben. In der Pause wird es bei den Sachsen ein Überangebot an potenziellen Stammkeepern geben. Einer wird gehen. Und jetzt scheint klar zu sein, wen es erwischt.