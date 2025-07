Erstes Testspiel: Klarer RB-Sieg zum Einstand von Trainer Werner

Alles in Kürze

Perfekter Einstieg für den Neuen: Das erste Testpiel unter Trainer Ole Werner (37) beendete RB Leipzig mit 3:0. © Sebastian Willnow/dpa

Beim Viertligisten ZFC Meuselwitz setzte sich der sächsische Fußball-Bundesligist mit 3:0 (2:0) durch. Der 18 Jahre alte ivorische Neuzugang Yan Diomande (18) erzielte in der 25. Minute mit einem Schlenzer das 1:0.

Vier Minuten später erhöhte Xavi Simons (22), zuvor der Vorbereiter auf 2:0. Nach der Pause trafen Loïs Openda (25, 53.), kurz danach verschoss Neuzugang Johan Bakayoko (22) einen Foulelfmeter.

Nicht mal mit im Kader für die Partie in Thüringen war neben Kevin Kampl (24) auch der einstige RB-Torjäger Timo Werner. Der 29-Jährige hat einen Vertrag, der noch ein Jahr gültig ist, der Verein will den Mittelstürmer allerdings dem Vernehmen nach verkaufen.



Werner war nach einer Leihe in diesem Sommer von Tottenham Hotspur zurückgekehrt.