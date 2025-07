Transfers geglückt: RB Leipzig verpflichtet gleich drei Spieler an einem Tag

Alles in Kürze

Schon am Montag war das Offensivtalent in Leipzig gelandet. Nach den obligatorischen Medizintests war klar, dass der 18-Jährige ab sofort das Trikot der Rasenballer tragen wird. Dafür haben die Sachsen die Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro gezogen.

"Mit Yan Diomande ist uns die Verpflichtung eines absoluten Top-Talents gelungen, und wir sind sehr froh, dass er seine Zukunft bei RB Leipzig sieht. Er ist ein linker Flügelspieler, der ein herausragendes Tempo mitbringt, dribbelstark, sehr athletisch und abschlussstark ist. Dazu gibt er keinen Ball verloren und spielt sehr mannschaftsdienlich", so Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41).

Der Klub verkündete am Mittwoch Vollzug! Der gebürtige Ivorer Diomande unterschrieb bis 2030.

Kosta Nedeljković (19) gilt als Mentalitätsspieler. Genau das, was RB Leipzig jetzt braucht. © Picture Point / Roger Petzsche

Spätestens seit dem Trainingsstart am Montag bekommt man so langsam das Gefühl, dass sich etwas tut bei den Roten Bullen.

Dort wurde bereits die Leihverlängerung von Kosta Nedeljković (19) von den anwesenden Fans frenetisch gefeiert.

Am Mittwochabend folgte dann die Bekanntgabe der neuen Leipziger Nummer 33: Andrija Maksimovic wird von Roter Stern Belgrad in die Messestadt wechseln. Er hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und bindet sich somit langfristig an die Roten Bullen.

Schäfer hob den serbischen Nationalspieler in seiner Altersklasse und auf seiner Position im offensiven Mittelfeld als absolutes "Top-Talent" hervor.

Doch damit nicht genug: Noch am selben Abend gab RB dann mit Johan Bakayoko eine weitere Verpflichtung bekannt.