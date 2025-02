Erstmals für RB Leipzig auf dem Platz: "Sie passen perfekt in unser Profil!"

Leipzig - Ob sie RB Leipzig auf die Schnelle tatsächlich schon weiterhelfen können, wird sich zeigen. Im Training am Dienstagnachmittag machten die Neuzugänge Tidiam Gomis (18) sowie Kosta Nedeljkovic (19) aber zumindest schon einmal einen guten Eindruck.

Tidiam Gomis (18, l.) sowie Kosta Nedeljkovic (19) standen am Dienstag im Training zum ersten Mal für RB Leipzig auf dem Rasen. © Picture Point / Gabor Krieg

Und auch Sportchef Marcel Schäfer (40) zeigte sich vor der öffentlichen Einheit zufrieden: "Wir haben immer betont, dass wir den Kader in der Breite ergänzen und verstärken wollen. Mit den beiden neuen Spielern haben wir vielversprechende Talente geholt, die in ihren vorherigen Vereinen bereits erste Schritte gemacht haben. Sie passen perfekt in unser Profil: jung, hungrig und mit viel Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Spannend wird vor allen Dingen sein, wie Trainer Marco Rose (48) die Rolle von Gomis interpretieren wird.

Schäfer wollte sich da auch noch nicht festlegen: "Er bringt eine enorme Flexibilität in unsere Offensive. Er hat bislang jede Position an vorderster Front gespielt und dabei gute Ansätze gezeigt. Je nachdem, welchen Matchplan der Trainer hat und wie wir den kommenden Gegner bespielen wollen, kann er variabel in die Mannschaft integriert werden."

Insgesamt zeigte sich der 40-Jährige aufgrund des Transferendspurts recht zufrieden, auch wenn er mit dem Wort, wie er sagte, nicht viel anfangen könne. "Wir haben uns viel vorgenommen und konnten alles, was wir erreichen wollten, auch in die Tat umsetzen – sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite", so Schäfer und fügte hinzu: "Es war eine interessante und intensive Zeit. Die Arbeitstage haben früher angefangen und später aufgehört."