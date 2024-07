Europameister geschmeichelt: Ganz neuer Plan für RB Leipzigs Olmo?

Leipzig - Seine Berater seien ganz klar darüber im Bilde, was er möchte. Doch alle anderen rätseln, wie es für Dani Olmo (26) weitergeht. Vieles deutet darauf hin, dass der Goalgetter RB Leipzig verlassen wird. Aber wohin geht er?

Die Nummer Drei in La Liga hätte erste Gespräche mit der Seite des 26-Jährigen geführt und klargemacht, dass der Offensivmann zukünftig im Mittelpunkt des Spiels von Coach Diego Simeone (54) stehen würde. Das würde Olmo durchaus schmeicheln.

Schlägt da jetzt vielleicht doch ein ganz anderer Verein zu? Die " Sport Bild " will erfahren haben, dass Olmo bei Atletico Madrid als Königstransfer zu verstehen wäre.

Für die Katalanen hingegen scheint der spanische Europameister , wie in den letzten Jahren auch, hingegen zu teuer zu sein.

Diego Simeone (54) hätte Olmo offenbar gern in seinem Team. © JAVIER SORIANO / AFP

Allerdings sprechen ein paar Dinge gegen den Wechsel zu Atletico. Zwar möchte der Angreifer langfristig gesehen schon zurück nach Spanien - Atletico ist aber nicht unbedingt das Wunschziel.

Zudem will Olmo unbedingt Titel gewinnen, was bei RB ja zumindest im DFB-Pokal geklappt hat. Mit dem spanischen Team steigt nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, deutlich öfter eine Trophäe in den Himmel zu heben. Schwierig.

Es bleibt also spannend, ob bis Samstag tatsächlich noch ein Klub zuschnappt oder ob die Roten Bullen dann wieder ein Wörtchen um die Olmo-Zukunft mitreden können.

Da Einnahmen generiert werden müssen, ist aber selbst ein Abgang nach Ablauf der Frist nicht unwahrscheinlich.